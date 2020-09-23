Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lufthansa yönetimi kış aylarında salgın yüzünden uçmak isteyenlerin sayısının beklenenden daha düşük olacağından filosunda bulunan 760 uçaktan 150'sini hangara çekerek 610 uçakla hizmet vereceğini duyurdu. Her ay yaklaşık 500 milyon avro zarar ettiğini açıklayan yönetim, 2020 yılı soruna kadar hedefledikleri uçuş ka-pasitesini yüzde 50 oranına çıkarma hedeflerinin salgının seyrine göre değişeceğini bildirdi. Şirket bütün bu gelişmelere bağlı olarak işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını da 22 binden 28 bine çıkardı. Lufthansa 2019 yılında 71 milyon yolcu taşımış, 42 milyar 659 milyon avro ciro yapmıştı.