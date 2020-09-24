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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
24.09.2020 - 11:44 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Etiketler : bakan albayrak,
734111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734111.aspx
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