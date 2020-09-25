Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıla yüzde 75,5 seviyelerinden başlayan kapasite kullanım oranı, nisan ayında yüzde 61,6 seviyelerine kadar geriledi. Alınan önlemler ve reel sektörü destekleyici adımlarla tekrar istikrarlı şekilde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Bu arada Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise, eylülde, bir önceki aya göre sınırlı düşüş göstererek 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Salgın sebebiyle nisan ayında 66,8 seviyesine kadar gerileyen RKGE, ağustosta 106,2 ile, salgın öncesi dönem seviyelerine ulaşmıştı. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi; ikinci çeyrekte makine-teçhizat yatırımlarında toparlanmanın yavaşladığını, üçüncü çeyrekte bunun biraz güçlenebileceğini belirtti. Bürümcekçi "Güncel sinyaller, karantinaların kaldırılmasıyla beraber haziran ayında yakalanan ivmenin, üçüncü çeyrekten itibaren büyüme verilerine olumlu yansıyabileceğine işaret ediyor" dedi.