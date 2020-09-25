Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu üretimin, bir önceki yıla göre de yaklaşık yüzde 40 artış gösterdiğini aktaran Bakan Dönmez, şöyle konuştu: 2020 hedefimiz, salgına rağmen 44-45 ton. Ancak bu da yeterli değil. Her yıl 130-160 ton altın ithal ediyoruz. Rakamlar az değil, bu yıl ilk altı ayda altın ithalatına ödediğimiz bedel 11 milyar dolar. Belki en büyük ithalatı yapmış olacağız. Kuyumculuk sektörümüz iyi, ihracatımız da var ama bu kadar bedeli niçin yurt dışına ödeyelim? Aramalara hız veriyoruz. Yeni altın sahalarımız da oldu. Bunların bir kısmını Türkiye Varlık Fonuna devrettik. İnşallah orada değerlendirilecek. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda altın üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak.