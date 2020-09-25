Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. Başvuru Çağrısı 4. Grup sonuçlarına ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli; 16 farklı alt sektörde ve 42 ilde yatırımlara hibe desteği aktarılacağını, bu sayede 90 milyon lira tutarında projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Projelerin 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, altısı kırmızı et işleme ve kesimhane, biri kanatlı eti işleme ve kesimhane, üçü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü de meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.