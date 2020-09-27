Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir buçuk aydır 1.900-2.000 dolar bandında hareket eden altının onsu, dolardaki güçlenmenin etkisiyle geçen haftayı sert düşüşle kapattı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 4,4 kayıpla 1.865 dolara geriledi. Yurt içinde de satış baskısı altında kalan gram altın, 451 lirayla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın, geçen haftayı yüzde 3,2 kayıpla 459 liradan tamamladı ve son beş haftanın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Analistler “Kısa vadede altındaki ibre aşağıyı gösterirken, güvenli liman algısı dolara kaymış görünüyor. Ancak büyük resimde küresel piyasalarda belirsizlik ve endişeler yatışmış değil. Salgına yönelik ikinci dalga korkusu piyasalar üzerindeki hâkimiyetini hissettiriyor. Bununla beraber ABD genel seçimleri de yaklaşıyor. Ons altında kalıcı düşüşler olması için Covid-19 aşısının yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bununla birlikte dolar/TL'de tansiyon henüz dinmiş görünmüyor. Kurda 7,50 seviyesinin üzerindeki kalıcı seyirler ya da önümüzdeki günlerde oluşabilecek yükselişler, ons düşse dahi gram altını yukarıda tutabilir. Uzun vadeli yatırım için gram altın cazibesini koruyor. 450 liranın altındaki seviyelerde kademeli alım uygun olabilir” görüşünü dile getiriyor.