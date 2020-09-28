Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerin eşlik ettiği Bakan Soylu, festival alanını göstererek "Burası Türkiye'nin gelecek yüzü" dedi. Türkiye'nin odaklanması gereken, dünyadaki gelişmiş ülkelerle rekabet etmesi gereken alanın teknoloji olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: Bugün Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını yönetiyor ve kullanıyor. Hiçbirimiz Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceğini, insansız hava araçlarıyla bu noktalara geleceğimizi hayal etmiyordu. Bugün bu noktalara geldi. Bir taraftan denizin altındaki tüp geçitleri hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. Şimdi bize TEKNOFEST'in verdiği umut da heyecan da şu; 10 yıl sonra da tüm bu gençler ile öyle bir noktaya geleceğiz ki, bugün o noktayı hayal edemediğimizi göreceğiz. TEKNOFEST ile bugün genç olmak varmış.

ANLAMLI BULUŞMA

Bu arada Selçuk Bayraktar, Somali'de imkânsızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı hâline gelen ve Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'ye getirilen genç yetenek Guled Abdi ile buluştu. Bayraktar "Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de o yaşlarımı hatırladım" dedi.