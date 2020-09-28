Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok ziyaretçi 790 bin kişi ile Almanya'dan gelirken, 773 bin kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu. Bu ülkeleri Ukrayna ve İngiltere takip etti. Alman ve Rus turistlerin büyük bir kısmı Antalya kıyılarında, İngiliz turistler de Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası sahillerinde konaklamayı seçti. Bu arada 1.775'i Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli olmak üzere, toplam 2451 konaklama tesisi ile 1.453 tur ve transfer aracı "Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi" aldı.