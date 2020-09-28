Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak, askerî stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında, 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi. Tamamen yerli ve millî imkânlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında görev yapabilecek. Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip sistem, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki testlerini başarıyla tamamladı.