Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki çalışmaları hızla sürüyor. Karapınar GES'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen panellerin montajı yapılıyor. Toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip olacak, 20 milyon metrekare arazide kurulacak santralde, montajı tamamlanan 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik veriliyor. Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık iki milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen ve yüzde 22 yüksek verimlilik oranına sahip paneller, güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek. İki yüzünden de elektrik üretme kabiliyetine sahip paneller, yüzde 5 civarında bir elektrik artışı daha sağlayacak. Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı da engellenmiş olacak.

YERLİLİK %75’İN ÜZERİNDE

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Karapınar GES ile bir rüyanın gerçekleştiğini belirterek, montajı yapılan panellerin yüzde 75'in üzerinde yerli katkı oranına ulaştıklarını anımsattı. Alana 1.300 megavatlık panelin kurulacağını anlatan Ata, şöyle konuştu: Elektrik enerji kurulu gücü 1.000 megavat ama 1.300 megavatlık paneli peyderpey kurdukça devreye alacağız. Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1,5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Fabrikamızda üretilen 4 megavatlık 10 bin 300 adetlik paneli kurduk ve bu bölümü devreye aldık. Şu anda 4 megavatlık panel, elektrik üretiyor. Şalt sahasından da millî şebekeye bu elektriği veriyoruz. Bakanlık yetkilileri de bu tesisin kabulünü yaptı. Güneşin pozisyonuna bağlı kalarak bir saatte '4 megavat elektrik üretiliyor.

ÇİN SEDDİ GİB UZAYDAN GÖRÜLECEK

∂ Murtaza Ata, santralde panellerin 2023'ün haziran ayında tamamının kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: Fabrikamızın aylık 500 megavat panel üretimi kapasitesi var. Buraya 1.300 megavatlık panel kuracağız. Yaklaşık 32 ayda burayı tamamlamış olacağız. Burası Çin Seddi gibi uzaydan görülen insan yapısı bir tesis olacak. Türkiye'nin devasa büyüklükte ilk tesisi. Etrafını arabayla gezmek yaklaşık bir saat sürüyor.