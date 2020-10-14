İstanbul Kapalıçarşı’da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan, 3 bin 202 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 223 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan, bin 565 liradan alınan Yarım Ziynet bin 575 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satıldı.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram ve çeyrek fiyatı...
14.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek kaç tl,gram altın kaç lira,altın fiyatları,
738907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738907.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER