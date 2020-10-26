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Bakan Akar son verileri açıkladı
26.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak:"Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi"
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,
741803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/741803.aspx
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