Kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve daha sonraki aşamalarda üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz ediyor. Bu amaçla yürütülen çalışmalar hızlıca neticelenecek. Millî elektrikli tren dizisi üretiminin bu yıl tamamlanarak seri üretimine başlanması, 2022'de millî elektrikli lokomotifin seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Saatte 225 kilometre hıza uygun Milîi Hızlı Tren Projesi prototipinin ise 2023'te tamamlanarak imalatına başlanması planlanıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, metro ve tramvay üretimi dâhil, tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılması, bu süreçte Millî Metro Projesi'nin tasarımına, Millî Banliyö Treni Projesi'nde ise prototip üretimi çalışmalarına başlanması amaçlanıyor.
Millî tren gün sayıyor
31.10.2020 - 03:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 03:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de yalnızca metro ve tramvay araçları dikkate alındığında; son 30 yılda 12 firmadan 26 farklı araç tipinde, 2 bin 866 aracın ithalatı yapıldı.
Etiketler : Milîi Hızlı Tren Projesi,
742996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/742996.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER