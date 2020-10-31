Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve daha sonraki aşamalarda üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz ediyor. Bu amaçla yürütülen çalışmalar hızlıca neticelenecek. Millî elektrikli tren dizisi üretiminin bu yıl tamamlanarak seri üretimine başlanması, 2022'de millî elektrikli lokomotifin seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Saatte 225 kilometre hıza uygun Milîi Hızlı Tren Projesi prototipinin ise 2023'te tamamlanarak imalatına başlanması planlanıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, metro ve tramvay üretimi dâhil, tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılması, bu süreçte Millî Metro Projesi'nin tasarımına, Millî Banliyö Treni Projesi'nde ise prototip üretimi çalışmalarına başlanması amaçlanıyor.