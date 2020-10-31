Avro 9,79'a yaklaşarak zirve tazeledi. Bu arada TCMB "gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını sıfırlayarak" sıkılaştırma adımlarına devam etti. Geç Likidite Penceresi de belli tutarlarda kullanıldı. Böylece ağırlıklı fonlama faizinin yükselmesi sağlandı. Analistler "TCMB enflasyon raporunda, politika faizi artış sinyalini net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak bu sinyal net bir iyimserlik getirmedi. Geçmiş uygulamalar sebebiyle piyasa, sözlü mesaj yerine adım görmek istiyor. Bir sonraki PPK üç hafta sonra. Piyasada TCMB'nin bugüne kadar beklemeyeceği görüşü hâkim" yorumunu dile getiriyor.
Dolar 8,35'i geçti, Merkez tetikte
31.10.2020 - 03:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle verilen 1,5 günlük aranın ardından dün hareketli bir gün geçirdi. Dolar 8,35'i geçerek rekor seviyelerini güncelledi.
Etiketler : dolar,merkez bankası,
742998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/742998.aspx
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