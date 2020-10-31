Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avro 9,79'a yaklaşarak zirve tazeledi. Bu arada TCMB "gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını sıfırlayarak" sıkılaştırma adımlarına devam etti. Geç Likidite Penceresi de belli tutarlarda kullanıldı. Böylece ağırlıklı fonlama faizinin yükselmesi sağlandı. Analistler "TCMB enflasyon raporunda, politika faizi artış sinyalini net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak bu sinyal net bir iyimserlik getirmedi. Geçmiş uygulamalar sebebiyle piyasa, sözlü mesaj yerine adım görmek istiyor. Bir sonraki PPK üç hafta sonra. Piyasada TCMB'nin bugüne kadar beklemeyeceği görüşü hâkim" yorumunu dile getiriyor.