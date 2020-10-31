Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört mevsim güneş alabiliyor olması, güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye'ye yönelmesini gündeme getirdi. Uluslararası enerji uzmanlarından Tim Buckley "Türkiye'nin güneş ışınım potansiyeli çok yüksek. Hiç şüphe yok ki, Türkiye'de gelecek 5 yılda en ucuz enerji kaynağı güneş olacak. Güneş enerjisinin Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum" dedi. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, özellikle salgın döneminde enerji piyasalarında finansman yönünün tamemen değişmeye başladığını, iklim kriziyle mücadelenin önem taşıdığını, bu nedenle güneş enerjisine yatırım iştahının artmaya devam edeceğini söyledi.

GELECEK GÜNEŞTE

Fosil yakıtlara ilginin azaldığını, 20 yıl önce 500 milyar dolar değeri olan Exxon Mobil'in piyasa değerinin 140 milyar dolara düştüğünü, Tesla'nın 400 milyar doları bulan değeriyle Exxon Mobil'den 3 kat daha büyük olduğunu hatırlatan Buckley "Bu değişim diğer pek çok şirket için de geçerli ve finansal piyasaların iklim krizini bir risk olarak fiyatladığının çok önemli bir göstergesi. Yenilenebilir enerji şirketlerinin piyasa değeri her hafta rekor seviyeye çıkarken, petrol ve gaz şirketlerinin değeri son 10 yıldaki en düşük seviyelerde. Hindistan, Avustralya, Brezilya, Afrika, Çin, Meksika gibi ülkelerde de potansiyel çok yüksek" dedi.