Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 fahri konsolosun yer aldığı MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesinde, 4 kıtadan 19 yeni kuruluşla Uluslararası İş birliği Anlaşması (MOU) imzalandı. Bu yeni anlaşmalar sayesinde Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaretin geliştirilmesi noktasında adımlar atılacak. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt; farklı ülkeler ile Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olan ve ülkenin tanıtımına en üst düzeyde katkı sağlayan fahri konsolosların, dış ticaret açılımı ve doğrudan yabancı yatırım çekilmesi konusunda da önemli katkıları olacağını belirtti.