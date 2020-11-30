Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımlarıyla borsadaki aylık yükseliş, yüzde 19,45'i buldu. Nisan 2009'dan bu yana en iyi performansa imza atıldı. Yabancıların portföy yatırımları da son iki haftada 1,5 milyar doları aştı. Kasımda, yüzde 30'luk getiri sağlayan bankacılık endeksi, borsanın performansında önemli rol oynadı. AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy "Oluşan yeni hikâye, yabancı yatırımcı üzerinde güvene bağlı pozitif etki gösterdi. BİST 100 endeksi dolar bazlı 1,70 sent civarına yükselmiş olsa bile, kısa ve orta vadede 2,00-2,50 sent hedefine gidebilecek potansiyelini korumaya devam ediyor. Bu da Türk lirası grafiklerde yeni rekorlar anlamına gelmekte. Teknik olarak kâr satışlarının 1.200-1.300 puan içinde veya üzerinde karşılanması önem arz ediyor. Ardından 1.350-1.400 bölgesinde kuvvet kazanacak borsanın, ilk etapta 1.500-1.650 bandına kadar gitme potansiyeli var" dedi.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da şunları söyledi: Hukuk reformu, serbest piyasa, enflasyon kadar faiz, yapısal reform gibi vurgular; Türk lirası varlıklarda çok hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Devamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve TCMB'den gelen adımlarla birlikte, piyasa beklentisi karşılandı. Taşlar yerine oturtmuş gibi görünüyor. Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberler de dünya piyasalarında iyimserliği artırdı. Riskli varlıklara doğru yönelim gerçekleşti. Piyasaları heyecanlandıran reformların hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımlar, pozitif havanın devamını destekleyecek.