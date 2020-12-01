Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene kasım ayının son cuma günü düzenlenen Efsane Cuma'da satışlar iki kat artış gösterdi. Bu sene online alışverişte geçen seneye göre yüzde 110'un üzerinde artış yaşanırken ortalama sepet büyüklüğü 350 TL oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi tüketicilerin pandeminin birinci dalgasıyla e-Ticaret’in faydalarını tecrübe ettikiklerini hatırlatarak sadece Efsane Cuma'da 30 milyar TL satış gerçekleştiğini söyledi. Ekmekçi, tayın tamamına yayılan kampanya sebebiyle teknik aksamalar ve kargo aksaklıklarının da en alt seviyede yaşandığına dikkat çekti.

İKİ AYDA 50 MİLYAR LİRAYI BULUR

Ekmekçi, şu bilgileri verdi: Bu yıl tüm yıllardan farklı olarak indirimler tek güne sığdırmadan tüm haftaya ve aya yayıldı. Özellikle lojistik altyapıları üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikâyetlerine, gecikmelere sebep olmamak için tüm kasım ayına yayılmış bir e-Ticaret kampanya serisi gerçekleşti. Bu dönemde geleneksel perakendecilerin AVM ve sokak mağazalardaki kayıp cirosunu telafi etmek için dijital kanallara ağırlık verdiğine ve dijital stratejileri geliştirmesine şahit olduk. Ayrıca firmalar pandemi süreciyle lojistik altyapılarına yaptıkları güçlü yatırımlarla da bu döneme daha hazırlıklı girdiler. Online alışveriş geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 25 artış gösterdi. İkinci dalgaya denk gelen yılın son iki ayında ise online alışverişe gösterilen bu yoğun talep ile kasım ve aralık aylarında 50 milyar TL gelir elde edilmesini öngörüyoruz.

ELEKTRONİK VE MODA İLK SIRADA

Ekmekçi, bu sene de elektronik ve moda kategorisinin liderliği bırakmadığını dile getirdi. Ekmekçi, en çok artış gösteren kategorinin geçen seneye göre beş kat artışla süpermarket kategorisi olduğunu, bu sene özellikle okullarında kapanması ve evden çalışmanın da getirdiği etki ile okul malzemeleri, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre iki kat talep artışı gözlemlediklerini söyledi. Efsane Cuma indirimleri çerçevesinde spor ekipmanları, ve pilates mat’ı gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 150 talep artışı gözlemlediklerini vurgulayan Ekmekçi, "En fazla alışveriş yapanlarda ev hanımlarının başı çektiğini söyleyebiliriz. Pandemiden dolayı evde daha fazla zaman geçirmemiz sebebiyle ev ihtiyaçlarına olan talep zirve yaptı” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ŞİŞİRME DEĞİL

ETİD Başkanı Ekmekçi, kamuoyunun kampanya döneminde şirketlerin fiyat şişirdiği yönündeki eleştirilerine de cevap verdi. Ekmekçi, "Kampanyalar tüm aya yayıldığı için, kampanya dönemi fiyatı ve kampanyanın olmadığı gündeki fiyat normal olarak birbirinden farklı oldu. Kampanyanın geçerli olduğu gün ve hatta saate göre değişen fiyatlar, kamuoyunda yanlış bir algıya yol açtı. Oradaki fiyat şişirme değil, günlük ya da anlık kampanyalarla fiyatların düşmesi ve normal seviyeye çıkmasından kaynaklandı" dedi.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

¥ Bu sene indirim yapılan ürün sayısında ve kampanya sayısında geçen seneye göre iki kat arttı.

¥ En çok alışverişin gerçekleştiği saat aralığı 21.00-22.00 oldu.

¥ Özellikle yanıltıcı reklamlar ve gerçek olmayan indirimlerin önüne geçilmesi için çok sıkı tedbirler alındı. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip daha sonra kampanyada sanki olandan daha fazla oranda indirim varmış gibi gösterilmemesi için otomatik sistemler kuruldu, şikâyet mekanizmaları aktive edildi.

¥ Güven damgasının da geniş kapsamlı kullanıldığı bu yıl, tüketicilerin online alışverişe olan güveni arttı.

PARAYI PEŞİN ÖDEDİK

Finans teknolojileri şirketi İyzico’nun verilerine göre Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde iki kat, işlem adedinde de yüzde 57 artış gözlendi. Kredi kartıyla yapılan işlemlerin yüzde 53'ü tek çekim olurken yüzde 30'u üç taksit, yüzde 9’u altı taksit oldu. Önceki yıl yüzde 28 olan banka kartı kullanım oranı da bu yıl yüzde 33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler %46 artış gösterirken banka kartlı işlem adedi %87 oranında arttı. Kadınların ortalama sepet tutarı yüzde 35 artarak 285 TL olurken erkeklerin sepet tutarı yüzde 33 artarak 376 TL oldu.