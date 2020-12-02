Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele kapsamında getirilen yeni sınırlamalar sebebiyle işleri etkilenecek işletmeler için, "Kısa Çalışma Ödeneği" (KÇÖ) yeniden devreye alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, detaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre;

¥ 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerleri de kapsama alındı. Bu iş yerleri, 31 Aralık 2020’ye kadar İŞKUR’a başvurmaları hâlinde 1 Aralık 2020’den sonraki dönem için, üç ay süreye kadar KÇÖ'den faydalanabilecek. Yeni başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

¥ 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs sebebiyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri, ilave işçileri için de talepte bulunabilecek. KÇÖ kapsamındaki işçileri için ise yeni başvuru gerekmiyor.

¥ Kısa Çalışma Ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin, işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek. Yani Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma süresi işsizlik ödeneğinden yararlanma süresinde azalmaya sebep olmayacak.