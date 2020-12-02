İstanbul Kapalıçarşı’da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 41 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 971 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satılıyor.
Altın yeniden yükselişe mi geçti? İşte son durum
02.12.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
750555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750555.aspx
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