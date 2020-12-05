Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyonun yüzde 14,03 olarak açıklanmasının ardından, Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı. "Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları oldu" denilen raporda; dünyada özellikle gıdada "korumacı" ve "spekülatif" hareketlere dikkat çekildi. Bazı ülkelerin salgın karşısında ihtiyatlı tedbirler aldığı belirtilen raporda "Bu da uluslararası tahıl fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam etti. Artan maliyetler sonucunda ekmek ve tahıllar grubunda süregelen yüksek fiyat artışları, kasım ayında yüzde 3,32 ile belirgin şekilde hızlandı. Diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 1,6 artarken, gerek döviz kuru gelişmeleri gerekse uluslararası fiyatlara bağlı olarak, katı ve sıvı yağ fiyatları aylık yüzde 5,11 yükselişle öne çıktı. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 18,35’e yükseldi. Özetle, gıda grubu enflasyonundaki yükselişte döviz kuru gelişmeleri, uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurların etkisi hissedildi" denildi. Temel mal enflasyonundaki artışta da, başta otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim malları öne çıktı. Bu gelişmede de güçlü kredi ivmesinin ve Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli yansımaları gözlendi.