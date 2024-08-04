77 yıllık elektronik devi iflas başvurusunda bulundu

1947 yılında kurulan Almanya’nın köklü elektronik üreticisi Astro Strobel, zor günler geçiriyor. Ünlü şirket, tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve iptal edilen büyük bir sipariş nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz iflasları da peşinde getiriyor. Son iflas haberi ise Almanya'dan geldi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 77 yıl önce kurulan elektronik devi Astro Strobel iflas başvurusu yaptı.

"DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Süreçle ilgili açıklama yapan Şirketin Genel Müdürü Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

NEDEN İFLAS DURUMUNA GELDİ?

Şirketin yaşadığı sıkıntıların temelinde koronavirüs pandemisi ve Ukrayna’daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları bulunuyor. Bu zorluklar, büyük bir siparişin iptaliyle daha da ağırlaştı.

İflas yöneticisi Thomas Ellrich, şirketin yeniden yapılanma sürecinde umutlu olduklarını belirtti. Ellrich, “Şirketin temelde sağlıklı olduğunu ve müşterileri ile tedarikçilerinin sipariş ve teslimatlarını sürdürebildiklerini” ifade etti.

ÇALIŞANLARA MAAŞ ÖDENECEK Mİ?

Ticari faaliyetlerin şimdilik devam edeceği belirtilirken, 115 çalışanın ücretlerinin Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödeneceği duyuruldu.

YENİ YATIRIMCI ARANIYOR

Şirketin iflas başvurusu, likidite sorunlarının mahkeme dışında çözülememesi nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Şu anda Astro Strobel, yeni yatırımcılar arayışında ve ilk görüşmeleri yapmış durumda.

77 YILLIK TARİHİ VAR

Şirket, 1947 yılında, şu anki Genel Müdür Herbert Strobel'in büyükbabası Adolf Strobel tarafından kuruldu ve uzun yıllar boyunca perakendecilere, ticari şirketlere ve sistem sağlayıcılara kablo TV, uydu alımı ve IPTV teknolojisi için elektronik cihazlar ve sistem çözümleri sunarak sektörde köklü bir yer edinmişti.