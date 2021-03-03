Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan şikâyetler üzerine devlet harekete geçmişti. Kayır dışı bu piyasaya, ilk etapta sıkı takip ve vergi getirileceği öğrenildi. İlgili yasanın; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde, TCMB, BDDK ve SPK'nın çalışmalarıyla hazırlandığı öğrenildi. Buna göre; 'kripto varlık' tanımı yapılacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek. Yine bu şirketler için teknik yeterlilik ve çalışanlarda SPK lisansı şartı aranacak. 'Kripto' alım-satımında kârdan yüzde 10 vergi alınacak. Türkiye'de kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde yaklaşık üç milyon oyuncu bulunuyor.