Artan şikâyetler üzerine devlet harekete geçmişti. Kayır dışı bu piyasaya, ilk etapta sıkı takip ve vergi getirileceği öğrenildi. İlgili yasanın; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde, TCMB, BDDK ve SPK'nın çalışmalarıyla hazırlandığı öğrenildi. Buna göre; 'kripto varlık' tanımı yapılacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek. Yine bu şirketler için teknik yeterlilik ve çalışanlarda SPK lisansı şartı aranacak. 'Kripto' alım-satımında kârdan yüzde 10 vergi alınacak. Türkiye'de kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde yaklaşık üç milyon oyuncu bulunuyor.
'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda
03.03.2021 - 04:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazetemiz, son günlerde büyük spekülasyon ve mağduriyetlerin yaşandığı kripto para piyasalarındaki tehlikeleri gündeme getirmişti.
Etiketler : kripto para,vergi,bitcoin,blockchain,
771714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771714.aspx
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