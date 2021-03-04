Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Konya ili Çumra İlçesi Milli Emlak Şefliğine ait olan Arıkören mahallesinde bulunan ve ilanda yüzölçümü ve özellikleri belirtilen 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satışa çıkarılıyor.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız