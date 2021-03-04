Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Konya ili Çumra İlçesi Milli Emlak Şefliğine ait olan Arıkören mahallesinde bulunan ve ilanda yüzölçümü ve özellikleri belirtilen 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satışa çıkarılıyor.
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
04.03.2021 - 06:20 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Çumra'da 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak.
Etiketler : arsa,
771972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771972.aspx
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