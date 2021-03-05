Özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor" dedi. Öte yandan Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, normalleşme ile artışa geçti. Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, “Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar.” denildi. Açıklamada Covid-19 testi zorunluluğunun kaldırılması hâlinde turist akışında artış yaşanacağı vurgulandı.
Normalleşmeyi duyan Ruslar rezervasyon yaptırıyor
05.03.2021 - 04:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kontrollü normalleşme ile birlikte turizm sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Yurt içinde hafta sonu için rezervasyon artış gösterirken, yurt dışında ise Ruslardan talep gelmeye başladı.
Etiketler : turizm,rus turist,
772201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772201.aspx
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