Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor" dedi. Öte yandan Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, normalleşme ile artışa geçti. Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, “Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar.” denildi. Açıklamada Covid-19 testi zorunluluğunun kaldırılması hâlinde turist akışında artış yaşanacağı vurgulandı.