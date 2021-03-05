Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam rezervlerini bir haftada 1 milyar 166 milyon dolar artırdı. Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 26 Şubat'ta bir önceki haftaya göre 631 milyon dolar artışla 54 milyar 495 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 535 milyon dolar artarak 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar artarak 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaştı.