Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANKARA

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun teklifine gelen eleştirileri, teklifte imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can cevapladı. Gazetemize konuşan Can, teklif ile kurumun hantal yapısından kurtulacağını ve dünyadaki silah devleri ile yarışacak hâle geleceğini belirterek, “MKE, 1920’lerin mantığı ve mevzuatıyla yürütülüyor. Bunun güncellenmesi lazım. Dünya silah sektörü ile rekabet edebilecek bir altyapı ve hukuki mevzuata ihtiyaç var. Dolayısıyla MKE’yi Hazine’ye bağlayıp, özelleştirme baskısından kurtarıyoruz” dedi.

MUHALEFETİN İDDİALARINA CEVAP

Muhalefetin özelleştirme iddialarına da cevap veren Ramazan Can, “Kesinlikle özelleştirme yok. Devlette olmasının imtiyazları devam edecek. ASELSAN ve HAVELSAN’ın hukuki yapısından daha ileri bir yapısı olacak TAI, ROKETSEN gibi şirketler de vakıf eliyle yönetiliyor. Ama MKE’de Genel Kurul olacak. Anonim şirket yoluyla daha rahat hareket edebilecek daha esnek davranabilecek. Ama aynı zamanda devletin olacak. Bütün sermayesi ve hissesi Hazineye ait olacak. Özel sektör mantığı ile yönetilecek. Bu, birilerini niye rahatsız eder?” diye konuştu.

ÇALIŞANLAR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK

MKE’nin mevcut yapısı ile KİT kapsamında olduğu için yatırım yapamadığına ve istihdamın artırılamadığına dikkat çeken Can, “MKE’de 6 bin çalışan var. Bunlar hiçbir hak kaybı yaşamayacak. Personelin aldığı ücretler 4-5 bin arasında, mühendisler ise 7 bin lira civarında alıyor. Bunların emsallerinde bu rakamlar üç dört misli. Dolayısıyla MKE, kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Sözleşme süreleri bittikten sonra kurum kendi inisiyatifinde personelin ve çalışanın durumunu artıracak. Yatırım ve istihdamın önü açılacak” açıklamasını yaptı.

EN İYİ ÖRNEK TUSAŞ

Meclis gündeminde bulunan teklif ile sermayesinin tamamı Hazineye, yönetim, temsil, denetim hak ve yetkileri ise Millî Savunma Bakanlığı’na devredilecek olan MKE’nin, KİT statüsünden çıkarılarak kamu şirketine dö-nüştürülmesi öngörülüyor. Böylece üretim ve ihracat noktasında ciddi potansiyeli bulunan MKE’nin imkân ve kabiliyetleri daha güçlendirilerek sektörde gelişen teknolojileri izleyebilecek. Özel sektör dinamizmi ile hareket edebilecek. Tıpkı, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi yerli ve mili üretim yapan savuma şirketleri gibi üretim ve ihracat yapacak. Dünyanın sayılı savunma şirketleri arasında yer alacak.

Yeniden yapılandırılan şirketler arasında olan Türkiye’nin hayati projelerine imza atan TUSAŞ önemli bir örnek teşkil ediyor. ABD ile ortak kurulan TUSAS, 2005 yılında, yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda TUSAS ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) çatısı altında faaliyetlerini genişletti. Yüzde 45,45 oranında hissesi Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) ait olan TUSAŞ, Türkiye’nin en kritik projelerini geliştiriyor. Bugüne kadar ATAK Helikopteri, HÜRKUŞ Uçağı, ANKA İnsansız Hava Aracı, GÖKTÜRK Uydusu gibi birçok önemli projeye imza atan şirket, Türkiye’nin ilk yerli ve millî savaş jeti Millî Muharip Uçak’ı da geliştiriyor.

TUSAŞ'tan önemli bir hamle daha Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava platformlarını dünya kamuoyuna daha iyi tanıtmak için web sitesini yeniledi. Teknolojik yeniliklerin entegre edildiği yeni web sitesinde Türkiye’nin havacılık sektöründe ilk olarak TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının 3D görünümleri de ziyaretçiler ile buluşuyor.