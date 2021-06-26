Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOBB e-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “e-Ticaret’e katılan işletme sayısı 2015’ten bu yana toplam yüzde 42 arttı. e-Ticaret harcamaları yüzde 45 büyüdü. Dünyada da internet kullanan her beş kişiden dördü e-Ticaret’i deneyimlemiş bulunuyor. TÜBİSAD raporlarına göre Türkiye’de e-Ticaret yapan işletmelerin yüzde 22’si ek istihdama ihtiyaç duyduğunu belirtmiş. Bütün paydaşlarını hesaba katarsak ek istihdam ihtiyacı duyan firma oranı yüzde 50’den fazla” dedi. Çiğdemli en çok ihtiyaç duyulan meslekleri ise e-Ticaret uzmanı, pazarlama uzmanı, grafiker, SEO uzmanı ve sosyal medya temsilcisi olarak sıraladı.

e-Ticaret'te dünya birinciliği geliyor Dünyayı sarsan krizlerin belki de en güçlüsünü yaşadığımız bu dönemde yaşanan değişime en iyi ayak uyduranlardan biri e-ticaret sektörü oldu. Türkiye'nin sanal ödemedeki öncü markası Payten'in Türkiye Lideri Burak Kutlu, gazetemize verdiği röportajda e-ticaret sektörünün gelişimi ve Türkiye'deki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pekcan: Türkiye'de e-ticaret hacmi 226,2 milyar liraya yükseldi Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi." dedi.

E-ticaret’ten soğutan hareketler bunlar Alışverişimizi online yaparken sitenin kullanışlı olması; hızlı, sade, fazla ürün sunması, indirim ve kampanyalar yapması bizim için çok önemli. Ücretsiz kargoyu ise çok seviyoruz...