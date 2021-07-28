Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Holding ve Özaltın Holding iş birliğiyle tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan projede toplam kurulu güç 590 megavata ulaştı. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santralini ülke ekonomisine kazandırılmasından büyük gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti: Eklediğimiz 80 megavatlık güneş enerji santraliyle buradan 400 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektriği üreteceğiz.

Vodafone’un enerjisi yenilenebilir kaynaktan Servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 19,6 büyüme ile 3,9 milyar TL’ye çıkaran Vodafone Türkiye, şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeye başladı.