Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını yayımladı. Raporda, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Avro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.

Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 9,2'ye çıkarıldığı vurgulandı.

Fitch, 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltmişti.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.

Fitch: Rusya'nın kredi notu ABD yaptırımlarına karşı dirençli Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın "BBB" olan kredi notunun son ABD yaptırımlarına karşı dirençli olduğunu bildirdi.