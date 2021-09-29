Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin kullandığı denge yönetimine göre belirlenen ekonomik güven endeksi Eylül ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı ekonomik güven endeksinin yüzde 1,6 artığını dururarak, 102,4 değerini aldığını bildirdi.

41 AYIN ZİRVESİ

Böylelikle, endeks ağustosta 100,8 iken eylülde yüzde 1,6 artarak 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.

ENDEKS ARTIŞINDA HİZMET VE PAREKENDE SEKTÖRÜ ETKİSİ

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre eylülde yüzde 1 artarak 113,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 117,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artışla 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 91,8 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,8 artarak 79,7 değerine yükseldi.

Tüketici güven endeksi yüzde 1,8 arttı Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı.

Sanayi üretim endeksi yüzde 40,7 yükseldi Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 oldu