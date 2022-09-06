Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, Batı-Rusya arasında başka bir savaşın da fitilini ateşledi. 'Yaptırım savaşları' üzerinden işleyen ekonomik mücadele, Rusya'yı olduğu kadar Batı ülkelerini de köşeye sıkıştırdı. Öyle ki enerji krizi Batı ülkelerinde acil durum önlemlerinin hayata geçmesine sebep oldu. Bu gelişmelerin ardından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklayan Rus enerji şirketi Gazprom, yayınladığı videoyla bu kışın Avrupa’da zor geçeceğini öne sürdü.

RUSYA GAZ SATIŞINI DURDURDU

Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.

Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

AVRUPA'YA GAME OF THRONES'LU GÖNDERME

Gazprom bunun üzerine bir reklam filmi çekti. Reklam filminde Avrupa için kışın zor geçeceği iması dikkat çekti. Ayrıca reklam filminde "Kış geliyor" sloganı kullanıldı.

İşte o kareler:

AB ‘tavan’ı tartışırken Rusya vanayı kapattı AB ile Rusya arasında ‘gaz’ savaşları karşılıklı hamlelerle sürüyor. AB enerji bakanları cuma günü Rus gazı için ‘tavan fiyat’ı tartışmaya hazırlanırken, Rusya’dan ‘yaptırımlar kalkana kadar gaz akışı olmayacak’ açıklaması geldi.

Bu defa 'arıza' değil: Rusya gaz satışını kesti... Avrupa'da kış erken başladı! Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Batı ülkelerinin yaptırımlarla yıldırmaya çalıştığı Rusya, en önemli kozunu oynadı. Belli aralıklarla 'arıza' açıklamasıyla Avrupa'nın gazını kısmi zamanlarda kesen Rusya, bu defa gaz satışını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Yaptırımlar petrol krizinin fitilini ateşledi: Rusya satmayacak Rusya ile AB ülkelerindeki yaptırımlar nedeniyle yaşanan restleşmeler yeni sorunları da beraberinde getirdi. Rusya’dan G7 ülkelerine yeni bir hamle geldi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.