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Altın yükselmeye devam ediyor! Gramdan tarihi rekor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın yükselmeye devam ediyor! Gramdan tarihi rekor
Abd Başkanı Donald Trump, Altın Fiyatları, Suikast Girişimi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde yükselişini hızlandıran altının gram fiyatı, ons altından aldığı destekle rekor kırdı. Altının gramı serbest piyasada 2.599 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası piyasalarda hareketlilik arttı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trump, ABD seçimlerinde büyük avantaj sağlarken bu durum altın fiyatlarında rekoru getirdi. 

ALTIN HIZLI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yaşanan olay sonrası seçimi kazanma olasılığının yüksek olduğu belirtilen Trump'ın politikaları piyasalarda endişelere neden oldu. ABD'deki siyasi belirsizlik ve jeopolitik risk algısı nedeniyle altının gram fiyatı ons altından aldığı destekle hızlı yükselişe geçti.

GRAMDAN TARİHİ REKOR, ONS ZİRVEYİ ZORLUYOR

Gram altın 2.599 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Mayıs ayında 2450 dolarla rekor kıran ons altın ise şu sıralar tarihi zirvesine çok yakın. 2444 dolar seviyesinde bulunun ons altının rekor kırması an meselesi. 

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Yatırımcılar “altın yükselecek mi”, “altın alınır mı” gibi soruların cevaplarına odaklanırken; içeride dolar/TL kurunun 33,00 TL üzerinde konumlanması gram altını besliyor. Gramda 2535 TL destek ve 2600 TL direnç olarak öne çıkarken; analistler, mevcut şartlarda altın bulunduranlar için “tut”, alım düşünenler için ise “düşüşlerde ekle” görüşünü savunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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