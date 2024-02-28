Altında yüksek gerilim! Fiyatlarda sert hareketler…

Altında son dakika! 28 Şubat gram altın fiyatları, serbest piyasada 2035-2040 TL aralığında dalgalanarak güne başlıyor. Ons altında 2030 dolar seviyelerinde yatay görünüm devam ederken, dolar/TL’deki hareketlilik gram fiyatlarında da volatiliteyi yükseltti. Analistler, “Dolarda yukarı yönlü istek, altın fiyatlarının da yeni zirve seviyelere doğru hareketlenme isteğini artırıyor. Şu anda dolarla birlikte altına da fiziki talep var. Fiyatlarda oynaklık artıyor, dikkatler doların seyrine çevrilmiş durumda” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gözler bir yandan dolar/TL’nin seyrine diğer yandan ABD verilerine çevrilmiş durumda… Analistler kurlarda yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini ve gram altının buradan destek bulduğunu belirterek, “ABD tarafında ise FED her ne kadar katı tutumunu sürdürse de son gelen verilerde, ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama işaretleri alınıyor. ‘Soğuma’ devam ettikçe FED’in de eli faiz indirimi konusunda güçleniyor. Böylece ons altında da tekrar tarihi zirvelere doğru yol açılabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 28 Şubat işlemlerine 2035-2040 TL seviyelerinden başlıyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı ise 2135 TL’den fiyatlanıyor. Altın fiyatlarında dünkü kapanışa göre hafif primlenme dikkat çekiyor.

Sabah saatlerinde çeyrek altın 3 bin 505 TL’den, yarım altın 7 bin 30 TL’den ve tam altın da 14 bin 18 TL’den satılıyor.

ONS ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Ons altın tarafında son 3 haftadır 2040 dolar seviyesinin geçilememesi dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde tekrar bu seviyeye doğru bir hareketlilik yaşansa da 28 Şubat ons altın fiyatı, 2030 dolardan güne başlıyor. Ons altında 5 günlük ortalama 2030 dolar ve 22 günlük ortalama 2035 dolarda bulunuyor. Bu seviyeler üzerinde haftalık kapanışlar, ons tarafında bu sefer 2040 doların aşılmasını ve ilk etapta 2060 dolara varabilecek yükselişleri destekleyebilecek.

SON VERİLER ALTINI DESTEKLİYOR

Bu arada gram altın için önemli olan ons altın fiyatlamalarında, ABD’den gelen veriler de takip ediliyor. Dün açıklanan ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak Ayı verisi, önemli sinyal verdi. Bu veriye ilişkin öngörüler “yüzde 5 gerileme” şeklinde beklenirken, gerçekleşen rakam, siparişlerin yüzde 6,1 düşüş gösterdiğine işaret etti. Beklentilerden daha fazla gerçekleşen bu gerileme, “talepte azalma” ve “ABD’de fiyat artışlarına yönelik eğilimlerde hafifleme” olarak yorumlandı. Dolayısıyla FED’in de faiz indirimi konusunda elini güçlendirebilecek bir veri olarak kayıtlara geçti.

ABD’DE ENFLASYONİST BASKI AZALABİLİR

ABD’de “Conference Board” tarafından şubat ayına dair Tüketici Güven Endeksi de açıklandı. Ocak ayında 110,9 seviyesinde bulunan endeks, şubatta 106,7’ye kadar geriledi. Öncesinde üç ay süren yükselişin ardından Tüketici Güveninde yaşanan bu gerileme; ABD’de istihdam ve iş gücü piyasasına temkinli yaklaşımın yükseldiğini gösterdi. Buna bağlı olarak gelirler/harcamalar tarafında da “defansa çekilme eğiliminin” artabileceği ve bunun da arzu edilen soğuma için olumlu olabileceği değerlendirdi.

FED ÜYELERİNDEN GELEN MESAJLAR

Bu arada FED üyelerinden de ABD ekonomisi ve faiz indiriminin zamanlamasına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Kansas City FED Başkanı Jeffrey R. Schmid, para politikasında faiz indirimi yönünde erken bir değişimi desteklemediğini belirterek, “Enflasyonda hedeflerimizin üzerinde gidiyoruz. Talep koşulları ve istihdam piyasası canlılığını koruyor. Bu sebeple biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.