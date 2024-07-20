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Antalya'da suya yüzde 446 zam!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da suya yüzde 446 zam!

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapıldı. Yeni tarifede meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

ALTIN PORTAKAL KARARI 

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

HALK OTOBÜSÜNE DESTEK, SUYA ZAM 

Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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