Araç sahipleri müjde! Akaryakıta büyük indirim geliyor, tabela bu gece değişecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta beklenen oluyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine büyük bir indirim geliyor. Peki benzindeki fiyat düşüşü ne kadar olacak? Benzinin litresi kaç liraya gerileyecek? İşte detaylar...