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Arkasından İsrail çıktı! İranlı kripto para borsası Nobitex'e saldırı, milyonlarca dolar çaldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arkasından İsrail çıktı! İranlı kripto para borsası Nobitex&#039;e saldırı, milyonlarca dolar çaldılar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İranlı kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlendi. Sistemden şüpheli para çıkışının yaşandığı belirtilirken, zararın 48 milyon dolar olduğu açıklandı. Saldırının arkasından ise İsrailli grup çıktı.

İsrail ile savaş halinde olan İran, bu kez farklı bir haberle gündemde. İranlı kripto para borsası Nobitex, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. 

ŞÜPHELİ PARA ÇIKIŞLARI

Asya'nın önde gelen kripto haber kuruluşu PANews, Nobitex'in hacklendiğini duyurdu. Haberde borsadan şüpheli para çıkışlarının olduğu ve rakamın 48 milyon dolar olduğu belirtildi. 

Arkasından İsrail çıktı! İranlı kripto para borsası Nobitex'e saldırı, milyonlarca dolar çaldılar - 1. Resim

SALDIRIYI İSRAİLLİ GRUP ÜSTLENDİ

Siber saldırının arkasından ise İsrailli bir grup çıktı. Kendilerine "The Predatory Eagle" adı veren Türkçesi "Yırtıcı Kartal" anlamına gelen İsrailli hacker grubu söz konusu saldırıyı üstlendi. Grup, Nobitex'i dijital para birimleri aracılığıyla uluslararası yaptırımları atlatmakla suçlayarak borsanın tüm iç bilgilerini 24 saat içinde yayınlamakla tehdit etti.

Arkasından İsrail çıktı! İranlı kripto para borsası Nobitex'e saldırı, milyonlarca dolar çaldılar - 2. Resim

NOBİTEX'TEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR 

Nobitex yetkilileri saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu. İlk açıklamada, "Şu anda ülke genelindeki internet kesintileri nedeniyle Nobitex’in internet sitesi ve uygulamasına erişimde aksaklıklar yaşanmaktadır." denildi.

İkinci açıklamada ise "Bugün sabah (28 Khordad – 17 Haziran), teknik ekibimiz bilinmeyen bir kaynaktan bazı sistemlere izinsiz erişim tespit etti" ifadeleri yer aldı. 

Üçüncü açıklamada ise, "Güvenlik ekibimiz tarafından uygulanan geçici kısıtlamalar nedeniyle şu anda Nobitex destek ekibiyle doğrudan iletişim kurulamamaktadır." denildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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