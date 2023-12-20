Ayçiçek yağı bu fiyata ilk defa düştü! İşi gücü bırakan koşuyor, stoklar bitmeden yetişin

20 Aralık 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:53

Yıl sonuna doğru gidilirken tüketiciler indirimli ürünler alabilmek için zincir marketler tarafından yapılan kampanyaları yakın takibe aldı. Beklenen indirim rüzgarı ise başladı. Aralık ayının son kampanyası. 1, 2, 3, 4, 5 Litrelik Ayçiçek yağı fiyatları dip seviyeyi gördü.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA DEV İNDİRİM

BİM ayçicek yağı fiyatlarında indirim fırsatı başlattı. 1, 2, 3, 4, ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında %20 indirim yapıldı. İşte BİM güncel ayçiçek yağı fiyat listesi:

• Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 181 TL.

• Yudum Ayçiçeği Yağı 2 litre: 92 TL.

• Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL.

• Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre: 207 TL.

• Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 89 TL.

• Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 42 TL.

• Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre: 195 TL.

• Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 85 TL.

• Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 81 TL.

• Sırım Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL.

• Sırım Riviera Zeytinyağı 1 litre: 95 TL.

• Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 110 TL.

• Sunar Mısır Yağı 2 litre: 90 TL.

STOKLAR BİTMEDEN YETİŞİN

BİM marketlerinde geçerli olup, 1 litreden 5 litreye kadar tüm marka ayçiçek yağı ürünlerini kapsamaktadır. Bu büyük indirim fırsatı, sadece bir hafta süresince geçerli olacak.