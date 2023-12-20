Ayçiçek yağı bu fiyata ilk defa düştü! İşi gücü bırakan koşuyor, stoklar bitmeden yetişin
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yükselişe geçen ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi. Aralık ayı itibariyle ellerindeki ayçiçek yağı stoklarını bitirmek isteyen zincir marketlerden güzel haber geldi. Ayçiçek yağı bu fiyata ilk defa düştü. 1, 2, 3, 4, 5 Litrelik Ayçiçek yağı fiyatları dibe çakıldı. Stoklar bitmeden yetişin.
Yıl sonuna doğru gidilirken tüketiciler indirimli ürünler alabilmek için zincir marketler tarafından yapılan kampanyaları yakın takibe aldı. Beklenen indirim rüzgarı ise başladı. Aralık ayının son kampanyası. 1, 2, 3, 4, 5 Litrelik Ayçiçek yağı fiyatları dip seviyeyi gördü.
AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA DEV İNDİRİM
BİM ayçicek yağı fiyatlarında indirim fırsatı başlattı. 1, 2, 3, 4, ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında %20 indirim yapıldı. İşte BİM güncel ayçiçek yağı fiyat listesi:
• Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 181 TL.
• Yudum Ayçiçeği Yağı 2 litre: 92 TL.
• Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL.
• Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre: 207 TL.
• Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 89 TL.
• Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 42 TL.
• Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre: 195 TL.
• Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 85 TL.
• Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 81 TL.
• Sırım Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL.
• Sırım Riviera Zeytinyağı 1 litre: 95 TL.
• Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 110 TL.
• Sunar Mısır Yağı 2 litre: 90 TL.
STOKLAR BİTMEDEN YETİŞİN
BİM marketlerinde geçerli olup, 1 litreden 5 litreye kadar tüm marka ayçiçek yağı ürünlerini kapsamaktadır. Bu büyük indirim fırsatı, sadece bir hafta süresince geçerli olacak.