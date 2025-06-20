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Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji mesajı: Türkiye için ekonomik bir ihtiyaçtır

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji mesajı: Türkiye için ekonomik bir ihtiyaçtır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Bayraktar&#039;dan nükleer enerji mesajı: Türkiye için ekonomik bir ihtiyaçtır
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki panelde nükleer enerji ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yükü bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu marjında düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panele katıldı. Panelde konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin yılda en az yüzde 4 civarında artmasını beklediklerini ifade ederek, "Denkleme büyük veri, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi unsurları da kattığınızda bu talep daha da artacaktır. Bu talebi karşılamamız ve kurulu gücümüze yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

"NÜKLEER ENERJİ TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK BİR İHTİYAÇTIR"

Türkiye olarak temiz bir baz yüke ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yükü bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor" diye konuştu.

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji mesajı: Türkiye için ekonomik bir ihtiyaçtır - 1. Resim

İLAVE REAKTÖR İHTİYACI

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rosatom ile çalıştıklarına, burada inşası süren 4 üniteye ek olarak 8 reaktöre daha ihtiyaç duyduklarına işaret ederek uygun fiyatlı enerji sağlanması ve arz güvenliğinin artırılması için 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin de gerekli olduğunu dile getirdi.

Nükleer enerji projelerinin teknik, ekonomik ve sosyal boyutları bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Akkuyu NGS sayesinde, sanayiden inşaata yaklaşık 300 şirket proje etrafında bir ekosistem geliştirdi. Bu şirketlerdeki binlerce çalışanın yanı sıra 30 binden fazla kişi de şu anda proje sahasında görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, proje sayesinde bir insan sermayesi kazandıklarının altını çizerek "Burada elde ettiğimiz yetenekleri, Macaristan veya Mısır'daki projelere ihraç etme şansımız oluyor. Rusya'da yüzlerce öğrencimiz nükleer alanda eğitim alıyor ve insan sermayesi daha da gelişiyor. Nükleer enerjinin tüm bu unsurları ekonomimiz için itici bir güç oluşturuyor" dedi.

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji mesajı: Türkiye için ekonomik bir ihtiyaçtır - 2. Resim

BAKAN BAYRAKTAR, RUSYA ENERJİ BAKANI TSİVİLEV'LE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, forum kapsamında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, "Bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAYRAKTAR, ROSATOM GENEL MÜDÜRÜ LİKHACHEV'LE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar ayrıca, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile de görüştü. Bayraktar, sosyal medyadan "Akkuyu'daki son durumu ele alırken nükleer alandaki gelecek planlamamızı değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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