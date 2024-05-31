Bakan Bolat, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Toparlanma sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarına ilişkin bir açıklama yaptı. 2024'ün ilk dört ayında dış ticaret açığının yüzde 30,05 oranında azalarak 30,2 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Bolat, "2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile açıklanan 2024 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, "Negatif takvim etkisine rağmen ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 2,7 oranında artarak 82,8 milyar dolar olmuştur. 2024 Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı göre yüzde 2,5 oranında artarak 257,6 milyar dolar olmuştur." dedi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

2024 Nisan ayında ithalatımız yüzde 4,0 oranında artarak 29,1 milyar dolar olurken, yılın ilk dört ayında ithalatımız yüzde 9 oranında düşerek 113,1 milyar dolar oldu. 2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız yüzde 5,7 oranında azalarak 350,6 milyar dolar oldu.

2023 yılı Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Nisan ayında 5,8 yüzde puan artışla yüzde 73,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 30,2 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

İhracattaki artışa vurgu yapan Bakan Bolat: "2024 yılının ilk dört ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 oranında azalarak 30,2 milyar dolar olmuştur." dedi.

Yıllıklandırılmış bazda ise 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı Nisan ayı itibari ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93,0 milyar dolara geriledi.

Dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğini dile getiren Bakan Bolat, "2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz." dedi.