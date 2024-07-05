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Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Hazine Ve Maliye Bakanı, Ekonomi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk primi ve borçlanma maliyetlerindeki düşüşe vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, TL ve dolar cinsi vadeli tahvillerdeki faizlerin düşüşüne dikkat çekti. Bakan Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düştüğünü söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: 

"Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. 

Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor. 

Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor. 

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. 

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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