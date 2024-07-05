Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme:

Hazine Ve Maliye Bakanı, Ekonomi, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk primi ve borçlanma maliyetlerindeki düşüşe vurgu yaptı.