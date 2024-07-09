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Bakan Şimşek'i hedef almıştı! Bakanlık'tan CHP'li Ali Mahir Başarır'a cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;i hedef almıştı! Bakanlık&#039;tan CHP&#039;li Ali Mahir Başarır&#039;a cevap
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır'ı yalanlayan bakanlık açıklamasında, "Bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına ilişkin, “bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir” açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, 04/07/2024 günü Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verildiği hatırlatıldı.

Bakanlık, CHP Milletvekili Başarır’ın 08/07/2024 günü iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalıştığı ve bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olduğu ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Hazine ve Maliye Bakanının Mehmet Şimşek’in evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır. Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir.

Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40m²'lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır.

"DOĞRU OLAN TEK KALEM GÜNEŞ ENERJİSİ İŞİDİR"

Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü İmalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir. Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başanır'ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Gölbaşı’ndaki villasının tadilatlarını Rönesans Holding’e yaptırdığını ileri sürerek, ''Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı’ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir bakanınız Rönesans’ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans’ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor'' demişti. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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