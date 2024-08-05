Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun gerilediğine vurgu yaptı. Enflasyondaki düşüşün daha da hızlanacağını belirten Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." dedi.
TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz TÜFE aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.
Bakan Şimşek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Yıllık enflasyon düşüyor.
Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.
Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.
Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."
Kaynak: Türkiye Gazetesi