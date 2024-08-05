Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun gerilediğine vurgu yaptı. Enflasyondaki düşüşün daha da hızlanacağını belirten Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." dedi.

TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz TÜFE aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Yıllık enflasyon düşüyor.

Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. 

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. 

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları - EkonomiZam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı1987'den bu yana en kötüsü! Dünya borsalarında deprem! Merkez üssü Japonya… - Ekonomi1987'den bu yana en kötüsü!Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş devam ediyor - EkonomiEnflasyonda düşüş devam ediyorÇin'den ucuza ürün getirip satanlara kötü haber! Bakanlık'tan yeni adımlar geliyor - EkonomiÇin'den ucuza ürün getirenlere kötü haberSitelerde şarja kolaylık! Salt çoğunluk yetecek - EkonomiSitelerde şarja kolaylık! Salt çoğunluk yetecekBakan duyurdu, gözler 15 Eylül'de! Konut ve otomotiv satışında yeni dönem başlıyor - EkonomiKonut ve otomotiv satışında yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...