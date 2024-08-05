Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun gerilediğine vurgu yaptı. Enflasyondaki düşüşün daha da hızlanacağını belirten Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." dedi.