Bakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor! 7 ayda 71 bin firmaya ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara aman vermiyor. Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sıklaştıran bakanlık, 2024'ün ilk 7 ayında 71 bin firmaya 960 milyon TL cezai işlem uyguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısına katıldı. Sektörel düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bolat; fahiş fiyatla, stokçulukta, aldatıcı reklamlarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirtti.

7 AYDA 71 BİN FİRMAYA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İç ticarette sektörel düzenlemeler yapıyoruz. Otomotivde, emlak da, perakende kanunu da, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukta mücadele, aldatıcı reklamlarla mücadele, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Ticaret Bakanlığı olarak çok yoğun denetimler yapıyoruz. 2023 yılında 56 bin firma nezdinde 1.5 milyar TL civarında cezai uygulamalar yaptık. Bu yıl ilk 7 ayda 71 bin firmaya 960 milyon TL ceza uyguladık." dedi.

Bakan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalkantılı süreçler geçirdik. 2018 yılında 'Türkiye ekonomisini mahvedeceğim' diyen bazı Batılı liderler oldu. Onlara direndik. 2020 yılında başında korona virüs salgınında bütün dünya gibi Türkiye’de ciddi imtihan verdi. Dünyada bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerden biri olduk. Ekonomiyi durdurmama mücadelesi verildi. Hizmet sektörü bıçak gibi kesildi. Vatandaşlarımızın gelirleri kaybolmasın diye gelir destekleri uygulandı. O krizi 2 senede atlattık. Kriz biterken yüksek enflasyon canavarına yakalandık.

Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Doğalgaz bedelleri 4 katına yükseldi, petrol bedeli 2 katına yükseldi ve bulunamaz durumu ortaya çıktı. Dünyada gıda arz ve fiyat krizi çıktı. Onu atlattık, 2 tane büyük depremle Türkiye bütçesinin 2023 yılında yüzde 40’ını oluşturacak bir şekilde 105 milyar maliyet ve 53 bin canımızın şehadeti ile karşı karşıya kaldık. Bu arada seçimler yapıldı. Geçen sene 2, bu sene 1 seçim. Bütün bunları atlattık. Bu çalkantılı süreçten sonra hükümetimiz geçen yıl orta vadeli program açıklayarak Türkiye ekonomisinin yeniden dezenflasyon sürecine girmesi, yüksek enflasyonla mücadele etmesi için bir program uyguluyoruz.

Yüksek enflasyonla mücadele ederken ekonomik büyüme, dış ticaret açığının azaltılması, istihdamının korunması ve işsizliğin azaltılması hedeflerimize de bağlıyız. En önemlisi de deprem bölgelerinin 3 yıllık süreçte tamamen yenilerek ayağa kaldırılması hedefimizde devam etmektedir. Orta vadeli programda 2023 yılı sonunda bütün hedef rakamlar tutturuldu. 2024 yılında da bu noktada iyi başladık. Geçen yılı yüzde 4.5’lik büyümeyle kapatırken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdük. Bunu 1.6 puanı ihracatın olumlu katkısından geldi."