Bakanlık kafe ve restoranlara sıkı denetim! 47 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yiyecek ve içecek hizmeti veren 114 bin 567 firmaya denetim gerçekleştiren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlara yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeleri hatırlatan bakanlık, bu kapsamda işletmelere gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda 14 bin 567 firma denetlenirken, 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde düzenlenmektedir. Temel amacı “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Yönetmelik, tüketicilerin “ekonomik çıkarlarının korunması” ve “doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi” açısından önem arz etmektedir.

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ SUNULAN İŞLETMELER MERCEK ALTINDA

Diğer yandan, anılan mevzuat düzenlemelerinde, gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe hizmet veren işletmeler arasında giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluşması ve bu işletmelerin tarife ve fiyat listelerinin de sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle tüketiciler nezdinde oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve piyasalarda istikrarın sağlanması amaçlarıyla, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin "işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne" tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya başlanmıştır. Bahse konu mevzuat düzenlemesi kapsamında yapılan denetimlerde, öncelikle işletmelerin mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, aykırılıkların tespitinde ise işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanması söz konusu olmuştur.

47 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 114.567 adet firma nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 21.659 adet aykırılık tespit edilmiş, 47.043.348,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilen yaygın denetim süreci sonucunda; hizmet veren firmalar tarafından uygulamanın benimsendiği ve gerekli özenin gösterilerek uyum sağlandığı gözlemlenirken, tüketiciler açısından şeffaflığın sağlanması nedeniyle satıcıya karşı duyulan güven artmış, hem hizmet veren firmalar hem tüketicilerimiz nezdinde etkin sonuçlar alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğinden, tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından firmalarımızın belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir."