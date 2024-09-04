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Başkan seçim vaadini yerine getirdi! Öğrencilere 5 bin TL destek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başkan seçim vaadini yerine getirdi! Öğrencilere 5 bin TL destek

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim vaadini yerine getirdi. Belediye meclisinde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin TL nakdi destek verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı.

Başkan seçim vaadini yerine getirdi! Öğrencilere 5 bin TL destek - 1. Resim

SEÇİM VAADİNİ MECLİSE SUNDU

Belediye meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim vaatlerinden biri olan üniversiteye kayıt yaptıran Gebzeli öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımını meclise sundu.

Başkan seçim vaadini yerine getirdi! Öğrencilere 5 bin TL destek - 2. Resim

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Büyükgöz, eylül ayı olağan meclisinde konuya ilişkin, "Gebze'de ikamet eden ve ilk defa devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere nakdi destek yardımı yapacağımızı daha önce sözlü olarak ifade etmiştik. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin de başvuru talepleri bizlere ulaşmaya başladı. Bizimde kararını almamız gerekiyor. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yardım teklifine ilişkin gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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