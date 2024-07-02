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Battalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Battalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak 

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Battalgazi Belediyesi yapımını tamamladığı Eskimalatya meydanda bulunan adına kayıtlı, 30 adet iş yerini Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satışa çıkarıyor.

Eski Malatya meydan düzenlemesi ile birlikte yapımına başlanan iş yerleri tamamlanırken satışa hazır hale getirildi. Mülkiyeti Battalgazi Belediyesi adına kayıtlı, alanı 14 ile 31 m² arasında değişen, 30 adet işyeri, Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulüne göre satışa çıkarılıyor.

Battalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak  - 1. Resim

İHALELER NE ZAMAN?

Alacakapı Mahallesinde bulunan açık teklif usulüne göre satışa çıkarılan iş yerlerinin 8 adedinin ihalesi, 16.07.2024 tarihinde saat 09:00 ile 11:20 arasında, 7 adedinin ihalesi 17.07.2024 tarihinde 09.00 ile 11.00 arasında, 8 adedinin ihalesi 18.07.2024 tarihinde 09.00 ile 11.20 arasında, Kalan 7 adet dükkanın ihalesi ise 19.07.2024 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında yapılacak.

Battalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak  - 2. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI

İhaleler, Battalgazi Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin, şartname ve eklerini 2 bin 500 TL karşılığında Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin etmeleri gerekiyor. Satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat miktarlarının, Belediye veznesi veya banka hesabına yatırılması gerekirken son başvuru tarihi ise 12.07.2024 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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