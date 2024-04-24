Beklentiler düşüyor; dolar, TL’ye yeniliyor! Fiyatlar nereye gidecek?

24 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Hafta ortası işlemlerde dolar 32,56 TL ile yatay görünümü sürdürüyor. Yılbaşından itibaren sadece %10,50 prim yapan dolar, aylık %4,50 olan TL mevduat getirisinin gerisinde kalıyor. Yıl sonu beklentileri TCMB anketinde 40 TL sınırında kadar geriledi. Yarınki PPK’da faiz artışı beklenmezken, sıkı politika vurgusunun devamı öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü başladı. Döviz kurlarında yatay seyrin devam ettiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları temaslarının yansımaları takip ediliyor. Yabancı yatırımcılarla temasların olumlu geçtiği ve Türkiye’ye duyulan güvenin arttığı değerlendiriliyor.

Bu arada yarın gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantından faiz artışı beklenmiyor. TCMB’nin piyasayı son dönemde %53 ile fonlayarak, para politikasındaki sıkılığı artırdığı gözlemleniyor.

24 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 24 Nisan dolar fiyatı 32,56 TL seviyesinden güne başlıyor. Döviz bürolarında da 32,41-32,57 TL alım ve satım aralığında ilk fiyatlamalar dikkat çekiyor. Euro fiyatı da 24 Nisan’da 34,90 TL’ye yakın seyrediyor. Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda; Türkiye’nin uyguladığı programın devam ettiği, bunun meyvelerinin toplanmaya başlandığı, hazirandan itibaren enflasyonda keskin düşüşün gerçekleşeceği ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından not artışlarının gelebileceği mesajları öne çıktı.

DOLARDA HEDEF VE BEKLENTİ

TCMB tarafından geçen hafta cuma günü açıklanan nisan ayı beklenti anketinin sonuçlarına göre, dolar tahminleri için yıl sonu beklentilerinde bir miktar gerileme dikkat çekti. Mart anketinde 40,53 TL olan dolar/TL beklentisi, nisanda ortalama 40,01 TL’ye geriledi. Halihazırda yabancı yatırımcıların da 36,00-38,00 TL bandında beklentileri devam ediyor.

NOT ARTIŞLARI VE DÖVİZ GİRİŞİ

Yılın ilk dört aylık dönemi geride kalmak üzereyken, bu süreçte dolardaki yükselişin de yüzde 10,50 ile sınırlı kaldığı görülüyor. Enflasyon beklentilerinin kırılması açısından kararlı şekilde uygulanan “değerli TL” politikası, kurlardaki artış hızını da dizginliyor.

Dövizdeki stabilizasyonun sağlanmasıyla birlikte önümüzdeki ikinci dört aylık süreçte S&P ve Moody’s tarafından not artışları, gri listeden çıkış ve beraberinde yabancı sermaye girişinde de daha hissedilir yükselişlerin yaşanması bekleniyor.

Sadece şubat ayında cari denge rakamlarında 4,4 milyar dolarlık sermaye girişi dikkat çekmişti. Martta da benzer eğilim devam etmiş, özellikle borsada 1 milyar doların üzerinde yabancı alımları öne çıkmıştı.