Beklentiler gittikçe düşüyor! Dolarda dikkat çeken hedef fiyat

Dolarda son dakika! 9 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,70 TL’den güne başlarken, döviz bürolarında işlemler 32,59-32,69 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. JP Morgan dolarda yıl sonu beklentisini 35,50 TL olarak açıkladı. Bu rakam, yabancılar tarafından en düşük beklenti olarak öne çıkarken; yılın ikinci yarısında da sadece %8,5’lik yükselişe işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda temmuz ayının ikinci haftası başlarken, son aylarda uygulanan sıkı para politikasının, reel ekonomiye yansımalarına dair önemli veriler gelecek. Yarın mayıs ayı işsizlik rakamları ve sanayi üretimi açıklanacak. Cuma günü de cari dengede son tablo belli olacak.

SON VERİLER NE DİYOR?

Nisanda işsizlik oranı %8,6’dan %8,5’e doğru gerileme gösterdi. Atıl durumdaki iş gücünün ise 3,1 puan yükselişle birlikte %27’yi aşması dikkat çekti. Sanayi üretimi nisanda aylık bazda %4,9 ve yıllık bazda %0,7 geriledi. Nisanda cari açık da 31,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRCEK?

Mayıs rakamlarında da cari açıkta gerilemenin ve sanayide soğumanın devamı beklenirken; piyasalarda faiz indirimi ve rekabetçi kur beklentileri de devam ediyor. TCMB ise talepte arzu edilen yavaşlamanın gerçekleşmediğine işaret ederek, sıkı para politikasının devam edeceği mesajını verdi

9 TEMMUZ DOLAR FİYATI

Bütün bu gelişmelerin gölgesinde kurlarda da yatay seyri devam ediyor. 9 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,71 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında işlemler 32,59-32,69 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. İlk işlemlerde Euro fiyatı 35,37 TL ve Sterlin fiyatı da 41,81 TL satış tarafında seyrediyor.

DOLARDA DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Bu arada dolar için JP Morgan’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. ABD’li yatırım bankası, doların 2024 yılını 35,50 TL’den tamamlayacağını öngördü. Bu tahmin, dolarda yıl sonuna kadar %8,5’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Söz konusu prim beklentisi, TL getirisinin de oldukça altında kalıyor.

TÜFE BEKLENTİLERİ YÜKSEK

TCMB’nin sıkı para politikası vurgusu, döviz kurlarında stabil görünüm beklentilerini öne çıkarıyor. Özellikle yıl sonu TÜFE tahminlerinde her ne kadar piyasa profesyonellerinin öngörüleri %40’a yakınlaşsa da, hane halkı beklentilerinin %80 civarında seyretmesi sıkı duruşta etkili oluyor.