Bitcoin yükseliyor! Dibi gördü mü, alınır mı?

10 Temmuz Bitcoin fiyatı 59 bin doların üzerini test ederek son 1 haftanın zirvesine yöneldi. 200 günlük ortalamaya işaret eden 58 bin 900 dolar seviyesi kritik görülüyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa, ilk etapta 60 bin 500 dolar hedef olabilir. MT Gox borsasının dağıtımı ve Almanya’nın satışları sürerken; ABD’li ETF’lere para girişi dikkat çekiyor. Fiyatlarda tekrar gerileme halinde 56 bin 500 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor.

Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!

Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarından kritik sinyaller geliyor. Bitcoin’de geçen hafta sonuna kadar devam eden düşüşün ardından tepki alımları takip ediliyor. Fiyatlarda satış baskısının hız kestiği ve yukarıda önemli dirençlerin test edildiği görülüyor.

ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerine bu hafta para girişi gerçekleşiyor. Özellikle Blackrock, Fidelity ve Grayscale gibi büyük fonların, hafta başında 500 milyon dolara yakın alım yaptığı kaydedildi.

10 TEMMUZ BTC FİYATI

Geçen cuma 53 bin 500 dolar sınırına kadar çekilen BTC, bugün 59 bin doları aştı. Böylece son düşüşte görülen dip seviyeye göre yaklaşık %10 yükseliş gerçekleşti.

Bitcoin’de uzun vadeli 200 günlük ortalama seviye 58 bin 900 dolarda bulunuyor. Yine orta vadeli yatay trend desteği 56 bin 500 dolardan geçiyor. Fiyatlarda 56 bin 500 dolar desteğinin korunması önemli görülürken, 58 bin 900 doların üzerinde kalıcılık halinde ise pozitif seyrin devamı ve ilk etapta 60 bin 500 doların test edilebileceği belirtiliyor.

BİTCOİN ALINIR MI?

Portföyün küçük bölümünün kriptolara ayrılması gerektiğini belirten analistler; BTC’nin son düşüşte 56 bin 500-53 bin 500 bandında kritik bir testten geçtiğini, bu bandın destek olarak korunmasının önemli olduğunu, yatırımcıların da kademeli ve ‘zarar kes’ disipliniyle ilerlemesi gerektiğini vurguluyor.

4-7 MİLYAR DOLARLIK BASKI

Almanya'nın Saksonya eyaletinin el koyduğu kripto varlıkları satmaya başlaması ve MT. Gox borsasının dağıtımının devam etmesi, fiyatlar üzerinde risk unsuru olmayı sürdürüyor. Analistler; her iki kanaldan 4-7 milyar dolar arasında satış gelebileceğini ve piyasanın bunu karşılamak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Madencilerin soğutma giderlerinin de arttığı üçüncü çeyreğin, tarihsel olarak her yıl en zayıf getirileri sunduğu biliniyor.

Bu arada ABD’de ETF için resmi onay bekleyen Ethereum’da da para girişi gözlemleniyor. 2800 dolara kadar gerileyen Ethereum, bugünkü işlemlerde 200 günlük ortalamaya işaret eden 3 bin 110 doları test ediyor.